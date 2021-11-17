Делегация России обсудила с Асадом восстановление мирной жизни в Сирии

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Члены межведомственной делегации РФ в среду встретились с президентом Сирии Башаром Асадом и обсудили договор о дружбе между Москвой и Дамаском, а также вопросы восстановления мирной жизни в республике. Об этом журналистам сообщил замглавы комитета Госдумы по обороне, первый заместитель председателя всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин.

"Сегодня состоялась встреча членов межведомственной делегации РФ, приехавшей в Сирию, с президентом Сирии [Башаром Асадом]. Обсудили проблемы восстановления мирной жизни в стране", - сказал Саблин.

"Рассказал президенту о готовности Москвы подписать договор о дружбе и сотрудничестве со столицей Сирии - Дамаском. Он горячо поддержал эту идею", - добавил депутат. Он также задал вопрос главе государства о признании в Сирии дипломов Севастопольского государственного университета в рамках заключенного ранее соглашения между Тартусом и Севастополем.

Саблин рассказал, что подарил "президенту, дети которого учат русский язык, учебник русского языка, созданный правительством Москвы специально для Сирии". На встрече с российской стороны присутствовали руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев, специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, посол РФ в Сирии Александр Ефимов, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Накануне состоялось заседание координационных штабов России и Сирии по возращению беженцев и восстановлению мирной жизни.

Саблин напомнил, что в этот раз "российская делегация привезла в Сирию более 1600 тонн гуманитарной помощи - от медицинских приборов до продуктов питания и детских игрушек". "Боевое братство" провело несколько гуманитарных акций вместе с правительством Москвы. В школу, где изучают русский язык, передали изданные правительством Москвы книжки, учебники русского языка, оргтехнику. Как обычно, помогли детям Маалюли, Босры, передали теплую одежду. В Сирии наступает зима, даже в этой теплой стране люди страдают от холода", - заключил он.