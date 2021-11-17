{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: Госдеп продолжает отказывать дипломатам РФ в допуске к дипсобственности в США

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент продолжает упорно отказывать российским дипломатам и техническому персоналу в допуске к дипломатической собственности в США. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Госдепартамент продолжает упорно отказывать в допуске на территорию нашей дипломатической собственности дипломатам, отказано в этом российским эксплуатационным бригадам для контроля за исправностью систем жизнеобеспечения", - сказала она.

"При этом официальные лица США неоднократно рекомендовали их [объекты дипсобственности] продать", - подчеркнула Захарова.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Патрушев обсудил с секретарем Совбеза Армении региональную безопасность
Также они обсудили темы повестки дня девятой встречи секретарей советов безопасности государств - участников СНГ
Читать полностью