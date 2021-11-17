Захарова: Запад нарушает "Минск-2", заявляя о готовности оказать военную помощь Украине

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Западные страны нарушают минские соглашения, заявляя о готовности к переброске своих военных на Украину и к поставке вооружений. Об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С сожалением вынуждены констатировать, что милитаристские устремления Киева находят поддержку у США, их союзников по НАТО. Они наращивают усилия по военному освоению украинской территории, усилению своего присутствия в черноморском регионе", - отметила она.

"Из европейских стран звучат заявления о готовности перебросить на Украину дополнительные контингенты. И это при том, что Комплекс мер по выполнению минских соглашений, пункт 10, прямо требует вывод всех военных формирований, техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Получается, что уже не только Киев, но и западные страны нарушают минские договоренности", - добавила Захарова.

В начале ноября в акватории Черного моря прошли внеплановые учения США и их союзников. "Это провокация, цель ее очевидна - послать Киеву сигнал о поддержке его агрессивного курса. Тем самым натовцы впрямую вовлекают Украину, делают это любыми способами, в планы по сдерживанию нашей страны. К сожалению, в Киеве не понимают, что их страну буквально используют. Их страна не рассматривается Западом как суверенное государство, к ней относятся как к инструменту", - отметила она.

Заявления НАТО о повышенной боевой готовности в Черноморском регионе, считает дипломат, "делаются для того, чтобы скрыть или оправдать собственные действия или собственные приготовления".

Москва, заявила Захарова, призывает западных партнеров воздержаться от нагнетания напряженности, что чревато серьезными последствиями для региональной безопасности и стабильности.

Ситуация на Украине

По словам Захаровой, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует на Украине существенный рост числа случаев нарушения режима прекращения огня. Если за весь октябрь было зафиксировано порядка 6 тыс. случаев, то только за первые недели ноября их уже более 8 тыс., отметила Захарова.

"ВС Украины методично обстреливают гражданскую инфраструктуру Донбасса, в первую очередь объекты газо-, электро-, водоснабжения. Они бьют и по образовательным учреждениям, никогда от этого не отказывались. Получают ранения и гибнут мирные жители, в том числе и дети. Существенно возросло количество вылетов разведывательно-ударных беспилотников. Конечно, все это указывает на подготовку киевских властей к попытке силового решения конфликта на востоке страны", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Саботируя выполнения обязательств по минским соглашениям, указала Захарова, украинские власти, также поставили на поток принятие решений, которые не обсуждались с представителями Донецка и Луганска. Так, указала она, проект закона "Об основах государственной политики переходного периода" "ставит крест на минских соглашениях, что на практике будет означать выход из них Украины, а также слом всего переговорного процесса".