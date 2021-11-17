Захарова назвала пагубными оценки главы МИД ФРГ кризиса в Боснии и Герцеговине

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова и оценки министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о внутриполитическом кризисе в Боснии и Герцеговине пагубными.

"Вызывает удивление то, как безапелляционно, легко и совершенно не вдаваясь в предшествующие обстоятельства, казалось бы, опытный германский политик возложил всю ответственность за масштабный внутриполитический кризис в этой стране исключительно на Республику Сербскую. <...> Мы убеждены в пагубности подобных предвзятых оценок", - сказала она на брифинге в среду, комментируя интервью Мааса, опубликованное 11 ноября в боснийско-герцеговинских СМИ.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в своих суждениях Маас пренебрегает Дейтонским соглашением о мире в Боснии и Герцеговине. "Налицо пренебрежение и неуважение к независимой Боснии и Герцеговине, ее государствообразующим народам, конечно, к Дейтонскому соглашению, к многосторонним усилиям в пользу межнационального примирения и сотрудничества", - сказала она.

Захарова также назвала парадоксальными слова главы МИД ФРГ о мирном соглашении в контексте укрепления административной вертикали. "Парадоксально и то, что реализация общего рамочного, как вы знаете, Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года сводится Хайко Маасом только к укреплению административной вертикали, роли нелегитимного высокого представителя и его так называемому грозному инструментарию", - резюмировала Захарова.