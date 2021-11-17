МИД РФ: НАТО ведет информационную обработку населения Европы, обвиняя РФ во всех проблемах

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс продолжает информационную обработку населения стран Европы, обвиняя Россию во вмешательстве в дела других стран, но забывает, кто на самом деле виноват в росте конфронтации на континенте. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, альянс продолжает информационную обработку населения стран Европы, убеждая их, что источником нестабильности на континенте является именно наша страна и ее агрессивное поведение, - сказала она. - Недавно генсек НАТО [Йенс Столтенберг] использовал для этого заседание 73-й сессии Северного совета, где опять повторил уже вошедшее в его плохую традицию обвинения нашей страны во вмешательстве в дела других стран, при этом никаких доказательств и фактов он не привел".

По словам Захаровой, генсек НАТО попросту использовал "отработанные и апробированные штампы для агитации в пользу повышения активности НАТО в северных широтах". "Видимо, для втягивания Финляндии и Швеции в процесс милитаризации Арктического региона, превращения его из зоны сотрудничества в пространство для геополитической конкуренции", - добавила она.

Дипломат обратила внимание на то, кто на самом деле является виновником роста конфронтации в Европе. "Это не Россия, а союзники по Североатлантическому блоку сделали все, чтобы воссоздать разделительные линии на континенте. Об этом говорят факты. Они развалили ключевые элементы обеспечения евробезопасности", - указала она.

Захарова подчеркнула, что члены альянса готовы заниматься всем чем угодно, кроме предметного рассмотрения путей снижения военно-политической напряженности. "Они уходят от обсуждения мер по предотвращению военных инцидентов, отказываются от моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, как бы не замечают расширения контингентов собственных стран, так сказать, на европейском континенте, стягивание их к границам нашей страны", - продолжила она.

Говоря про оборонительный характер своего союза, альянс лишь агрессивно расширяет орбиту своих интересов, причем делает это на практике, добавила Захарова. "Давит на балканские страны с тем, чтобы они форсировали переход своих вооруженных сил на стандарты НАТО, накачивает вооружением Украину, Грузию, - информировала дипломат. - В планах имеется целая программа по закреплению в Центральной Азии. Просто такая практическая мечта. Все говорит о том, что НАТО уже давно превратилось из оборонного союза в инструмент продвижения геополитических интересов".