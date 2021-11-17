Захарова: Россия призывает вернуть захваченное в Йемене здание посольства США владельцам

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия осуждает любые нарушения неприкосновенности дипломатических учреждений и надеется, что захваченное представителями хуситов (сторонники мятежного движения "Ансар Аллах") здание американского посольства в Йемене будет возвращено владельцам. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, Россия обратила внимание на широко растиражированное в СМИ заявление Госдепа о вторжении в здание посольства страны в Сане, а также об аресте работавших там сотрудников из числа местных жителей.

"Надеемся, что здание американского диппредставительства в йеменской столице будет возвращено владельцам, а местные власти продолжат обеспечивать его охрану, как они это делали на протяжении последних шести лет", - отметила она.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что Москва решительно осуждает любые нарушения иммунитета и неприкосновенности дипломатических учреждений и нападения на их персонал, в какой бы стране это ни происходило.

По сообщениям издания Daily Mail, хуситы совершили атаку на посольство США в Йемене и захватили его здание 11 ноября. В результате нападения в плен были взяты 25 сотрудников диппредставительства, все они являются гражданами Йемена. Само американское посольство в Сане перестало функционировать с 2015 года.