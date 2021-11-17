Захарова: никакой избыточной концентрации российских войск у границы с Украиной нет

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы концентрирует войска на границе с Украиной.

Она обратила внимание, что в отличие от подразделений американской армии, которые проводят учения в Черном море, передвижение российских военных происходит на своей территории. "Ни о какой избыточной концентрации сил и средств вблизи Украины нет", - сказала она в среду на брифинге.

"Хочется надеяться, что здравый смысл в Вашингтоне есть и он, при его наличии, возобладает над безответственными планами добиться доминирования в Черном море", - отметила дипломат.

В понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Соединенные Штаты наблюдают вызывающие обеспокоенность перемещения Вооруженных сил России на границе с Украиной. Представитель Пентагона добавил, что не будет подробнее комментировать эту ситуацию, сославшись на то, что не афиширует данные разведки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "пустым и безосновательным" нагнетанием напряженности информацию в западных СМИ о "планах РФ по вторжению на территорию Украины". Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должны вызывать обеспокоенность, поскольку Россия ни для кого не представляет угрозу.