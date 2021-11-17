Захарова: дипломаты РФ и США отмечают тенденцию к стабилизации обстановки в Афганистане

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов и его американский визави Томас Уэст отметили по итогам переговоров в Москве общую тенденцию к стабилизации военно-политической обстановки в Афганистане. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, во время визита Уэста в российскую столицу 15 ноября стороны затронули "ключевые вопросы афганской повестки дня". "Было отмечено, что в целом военно-политическая обстановка в этой стране сейчас так или иначе имеет тенденцию к стабилизации. Речи о вооруженном противостоянии талибам (движение "Талибан" запрещено в РФ - прим. ТАСС) со стороны оппозиции нет", - указала она.

Официальный представитель МИД обратила внимание, что спецпредставители отметили также значимость содействия формированию инклюзивного афганского правительства, которое должно отражать интересы всех этнополитических сил страны.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 7 сентября талибы огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены движения и в основном пуштуны - представители самой многочисленной этнической группы Афганистана. Многие государства заявили, что такой кабинет министров не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства и женщин.