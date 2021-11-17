Захарова назвала антигуманными принимаемые Польшей меры в отношении мигрантов на границе

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Применение польской стороной спецсредств против мигрантов на границе с Белоруссией антигуманно, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Здесь идет речь о жизни и здоровье человека. Помимо того, что эти люди находятся там продолжительное время, помимо того, что они и так пришли не от хорошей жизни, так их еще и поливают водой на холоде. И это женщины и дети. Их еще поливают каким-то газом, им угрожают применением оружия и применяют к ним физическую силу", - сказала она.

По словам Захаровой, в отношении находящихся на границе людей проводится настоящая кампания по психологической отработке. "Это и использование громкоговорителей, это запугивание, устрашение, это информационная кампания в СМИ, которая не предоставляет возможности прямого обращения этих людей, защиты их позиций. Она нацелена только на одно: на подтверждение подходов и защиты правильности действий соответствующих властей, которые принимают в отношении этих людей те антигуманные меры, которые мы наблюдаем", - указала дипломат.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в сложившейся ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.