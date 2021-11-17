Захарова: экспертам Венецианской комиссии нужно исключить политизацию своей работы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Венецианская комиссия Совета Европы должна исключить ситуации, когда она будет использоваться в качестве инструмента для решения политических задач. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы убеждены, что в интересах самой Венецианской комиссии исключить ситуации, когда ее экспертный потенциал использовался бы в качестве инструмента для решения сугубо политических задач. Просто нужно понимать, что от этого зависит будущее наших отношений с этой консультативной структурой Совета Европы", - сказала она.

Официальный представитель МИД обратила внимание на то, что эксперты комиссии в своем заключении от 18 октября 2021 года по украинскому законопроекту "Об основах государственной политики переходного периода" откровенно проигнорировали нарушения международных обязательств страны и противоречие этого законопроекта ее конституции, фактически дав ему зеленый свет.

"У нас вызывает разочарование неожиданное проявление близорукости Венецианской комиссии, которая наперекор собственным уставным целям и принципам позволила себя втянуть в нечистоплотную политическую игру вокруг Комплекса мер как единственно признанной международно-правовой основы урегулирования конфликта на Украине", - продолжила дипломат.

Также Захарова напомнила, что в оценке правовых аспектов принятия тех или иных решений внутри украинского политического поля нельзя забывать о том, что комплекс мер по выполнению минских договоренностей является обязательным для международного исполнения. "Это уже не просто договоренности между странами, это международно-правовой обязательный для исполнения всем международным сообществом документ, а также часть резолюции ООН. Украина была частью этих договоренностей и поддерживала их прохождение в СБ ООН. Этот документ принимался при поддержке в том числе на уровне политических заявлений и намерений Украины", - добавила она.