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Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности

Секретарь Совета безопасности России и помощник президента США Джейк Салливан договорились о работе над улучшением атмосферы отношений РФ с США и повышением доверия между двумя странами
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает в среду пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"В ходе беседы Николай Патрушев и Джейкоб Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами", - говорится в сообщении.

Патрушев и Салливан договорились о работе над улучшением атмосферы отношений РФ с США и повышением доверия между двумя странами, сообщает пресс-служба.

Беседа секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном была конструктивной и состоялась в рамках подготовки предстоящих контактов двух стран на высшем уровне, сообщает пресс-служба.

"Переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора.

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