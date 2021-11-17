Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает в среду пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"В ходе беседы Николай Патрушев и Джейкоб Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами", - говорится в сообщении.

Патрушев и Салливан договорились о работе над улучшением атмосферы отношений РФ с США и повышением доверия между двумя странами, сообщает пресс-служба.

Беседа секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном была конструктивной и состоялась в рамках подготовки предстоящих контактов двух стран на высшем уровне, сообщает пресс-служба.

"Переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора.