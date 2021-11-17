МИД РФ опубликовал переписку Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ по "нормандскому формату"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. МИД РФ решил опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно "нормандской" встречи министров. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении российского дипведомства.

"В последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" подвергаются искажению. Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил предать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Х. Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом", - указали на Смоленской площади.