Медведев предложил Сидякину возглавить центральный исполком "Единой России"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил руководителю администрации главы Башкортостана Александру Сидякину возглавить центральный исполнительный комитет партии. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Единой России".

По словам Медведева, на позиции руководителя центрального исполкома должен быть деятельный и подготовленный человек. "Я думаю, вы отвечаете этим характеристикам. Подпишу представление, чтобы назначить вас до проведения съезда партии - там будет принято окончательное решение", - отметил председатель "Единой России".

"Надеюсь, что под вашим руководством политическая линия, которую "Единая Россия" проводила и проводит все эти годы, будет успешно воплощаться в жизнь. Это касается и исполнения конкретных решений, и выполнения народной программы, с которой наша партия победила на выборах", - добавил Медведев.

В свою очередь Сидякин отметил, что работа во главе исполкома "Единой России" - вызов. "К вызовам я готов. И если доверие будет оказано, то я не подведу", - подчеркнул он.

Бывший глава исполкома Александр Борисов стал депутатом Госдумы и занял пост зампредседателя фракции "Единой России".