Зампостпреда в ООН: Киев знает, что атака на Крым будет расцениваться как нападение на РФ

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. Война за Крым в головах украинских политиков остается в пределах пустых резолюций, поскольку в Киеве знают, что враждебные действия будут расцениваться как нападение на Россию. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин, выступая в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи. Комитет рассматривал выдвинутый Украиной проект резолюции о правах человека в Крыму и Севастополе.

"На базе этого документа просто невозможно серьезно обсуждать ситуацию с правами человека в Крыму. Гремучая смесь фантастики и триллера, - указал дипломат. - Между тем сама жизнь подтверждает правоту крымчан, которые в 2014 году практически единодушно на референдуме высказались за воссоединение с Россией. В отличие от нынешней Украины, в Крыму не обстреливают жилые кварталы из орудий, не сжигают заживо людей, не убивают журналистов, не проводят нацистских маршей, не запрещают говорить на родном языке".

По словам Кузьмина, жителям Крыма в составе Украины были уготованы "смерть, разрушения и унижение". "И слава Богу, что война за Крым в головах украинских политиков остается в пределах пустых резолюций. Потому что нападение на Крым - это нападение на Российскую Федерацию. На Украине это знают. И вы знаете", - отметил зампостпреда РФ при ООН.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.