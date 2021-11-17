Захарова назвала "восхитительной чушью" статью La Repubblica о "гибридной войне" РФ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выдумкой и "восхитительной чушью" статью "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу", опубликованную главным редактором итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари.

"Такой восхитительной чуши я давно не видела. Понимаю, почему никто из ваших подчиненных материал не подписал и эту позорную миссию взяли на себя лично вы. Никто из уважающих себя журналистов не захотел бы, чтобы под заголовком "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу" стояло его имя", - написала Захарова в среду в своем Telegram-канале.

Так, официальный представитель МИД РФ указала на неосведомленность Молинари о ситуации на границе России и Украины. "Наверное вы, господин Молинари, слышали заявления США о том, что Россия концентрирует войска на границе с Украиной, но не читали официальное коммюнике Минобороны Украины, отрицающее американские фобии. Про позицию Москвы вы, ясное дело, не в курсе в принципе. А зачем, когда можно без какого-либо фактчекинга взять и написать о "создании базы с бронетехникой и артиллерией в Ельне". Никакой базы нет. У нас в стране вообще нет военных баз. У нас происходит дислокация подразделений российских вооруженных сил на своей национальной территории. И это является сугубо нашим суверенным правом, не нарушает требований международных обязательств и относится, как любят говорить в том числе в НАТО, к "рутинной деятельности", - написала Захарова.

Она также отметила, что Ельня находится на расстоянии 260 км от границы, что вновь подчеркивает "плутание в российской действительности" автора разбираемой статьи.

Дипломат обратила внимание и на тезис Молинари о якобы имевшем место вмешательстве России в дела Украины после поражения "кандидата России" на выборах президента в 2014 году. Захарова подчеркнула, что Виктор Янукович был кандидатом от юго-восточных регионов Украины, а не от России, и он выиграл выборы в 2010 году при широкой поддержке населения. "В 2014 году, господин Молинари, Виктор Янукович не баллотировался. Он покинул Украину, потому что, останься он там, его бы убили украинские радикалы, которые расстреливали, подрывали, избивали до смерти и сжигали сотни своих сограждан", - добавила она.

"Политика России в отношении суверенитета Украины с момента ее независимости были направлена исключительно на выстраивание добрососедских отношений. То, что произошло в 2014 году в Крыму, мы объясняем постоянно, и нас постоянно не хотят на Западе слышать. Каждая попытка изложить факты наталкивается на подобные вашей "статьи", искажающие восприятие реальности", - говорится в материале официального представителя МИД РФ.

Вопросы миграции

Захарова также прокомментировала тезис Молинари о якобы создаваемой Россией кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с ЕС. Она предположила, что журналист "начитался польских "сводок с полей" и повторяет как мантру бесконечные обвинения" в адрес лидеров Белоруссии и России. Дипломат напомнила, что лишь Италия через свою территорию с начала года пустила в ЕС почти 60 тыс. "нелегалов из Африки".

"Теперь вопрос: когда La Repubblica напишет, что США и страны НАТО своими безумными действиями "создали взрывоопасное поле для конфликтов и кризисной ситуации в Европе"? Реальные причины миграционного кризиса в ЕС Брюсселю стоит поискать в старых заявлениях лидеров антииракской, антиливийской коалиций, глав государств и правительств тех стран, которые стимулировали "арабскую весну" и 20 лет неизвестно чем занимались в Афганистане", - написала официальный представитель МИД РФ.

Помимо этого, Захарова обратила внимание на опубликованные в статье тезисы об "увеличивающем зависимость Европы от поставок российского газа" запуске "Северного потока - 2", напомнив, что Москва ни разу в истории не подвела и не обманула Рим относительно поставок газа. "Лично вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея: Маурицио, топите свой дом газетой La Repubblica в знак протеста, - иронично предложила дипломат. - У меня для вас есть суперэксклюзив. Напечатайте в вашей газете одно предложение правды: "Надежнее, чем Россия, поставщика газа для Европы сейчас просто нет".

Касаясь мнения главреда La Repubblica о кризисе в Ливии, Захарова напомнила о роли Запада в событиях в этой стране. "Запад извратил резолюцию СБ ООН 1973 по Ливии. Напомню, в 2011 году Совет Безопасности ООН объявил бесполетную зону над Ливией, чем воспользовался ряд стран НАТО, но не для защиты мирных жителей, а для бомбежек, что завершилось в итоге разрушением ливийской государственности, варварским убийством бывшего ливийского руководителя [Муаммара] Каддафи и многолетним миграционным кризисом в Европе, от которого в первую очередь страдает Италия", - отметила она.

"Вы задаетесь вопросом о том, "как отреагирует Евросоюз [президента Франции Эмманюэля] Макрона, [кандидата в канцлеры ФРГ Олафа] Шольца и [премьер-министра Италии Марио] Драги на стремительно набирающую гибридную войну русских". Ответ короткий - никак. Они никак не отреагируют, потому что "никакой гибридной войны русских" нет. Это такая же выдумка, как и вся ваша статья. Прекратите обслуживать этот миф, заискивая перед политиками-русофобами. Уважайте вашу аудиторию. Итальянцы не заслуживают такой наглой лжи", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.