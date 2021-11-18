Мишустин 18-19 ноября посетит Ереван

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг отправляется с двухдневным рабочим визитом в Армению. Как сообщила пресс-служба правительства, в Ереване глава российского кабмина примет участие в заседании межправительственного Совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"18-19 ноября 2021 года в Ереване (Республика Армения) председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета", - говорится в сообщении пресс-службы. Предстоящая встреча станет 29-й с начала работы ЕАЭС 1 января 2015 года и четвертой в текущем году. Предыдущие заседания состоялись 5 февраля 2021 года в Алма-Ате, 29-30 апреля 2021 года в Казани и 19-20 августа в Чолпон-Ате в Киргизии. Помимо премьеров Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России в заседании примут участие в качестве государств-наблюдателей при ЕАЭС представители Узбекистана и Кубы.

На повестку дня заседания вынесены актуальные задачи углубления интеграции в рамках ЕАЭС. "Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию агропромышленного комплекса, сырьевому обеспечению металлургических предприятий, а также вопросам обеспеченности государств - членов союза лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями. На заседании будут рассматриваться задачи государств - членов ЕАЭС в контексте глобальной климатической повестки", - пояснили в пресс-службе российского кабмина.

Как рассказал источник в аппарате правительства, главы кабинетов министров планируют заслушать доклады о ходе работы по соглашению о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок и об устранении изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза. Особое внимание предполагается уделить вопросу установления антидемпинговой меры в отношении графитированных электродов, происходящих из Китая и ввозимых в ЕАЭС. Помимо этого будет заслушан прогноз развития агропромышленного комплекса союза и предложения государств-членов по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2021-2022 годы.

На рассмотрение глав правительств также будет представлен план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств - членов Евразийского экономического союза на 2021-2024 годы.

По итогам заседания межправсовета ЕАЭС планируется подписание решений, предусматривающих дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции. В частности, будет подписано соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза.

Обострение на армяно-азербайджанской границе

Предстоящий визит Мишустина пройдет на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Во вторник в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана, после чего стороны конфликта приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.