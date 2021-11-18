Россия считает сбалансированными итоги конференции по климату в Глазго

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Россия приветствует итоги 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго и считает основным ее достижением завершение разработки правил реализации Парижского соглашения по климату. Об этом заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов.

"Россия приветствует итоговые решения Глазго. Отмечаем их сбалансированный характер", - подчеркнул он. "В качестве основного достижения конференции выделяем завершение разработки правил реализации Парижского соглашения по климату, - пояснил Антонов. - В частности, установление общих временных сроков (к концу 2022 года - прим. ТАСС) для определяемых на национальном уровне вкладов по снижению выбросов парниковых газов, а также согласование рыночных и нерыночных механизмов торговли углеродными единицами (статья 6 Парижского соглашения по климату - прим. ТАСС). Важно, что эти решения были приняты на основе консенсуса".

"Вопреки прозвучавшим претензиям о якобы "проигнорированной Москвой" климатической конференции, российская делегация стала одной из самых многочисленных. Возглавил нашу переговорную команду заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Логвинович Оверчук", - отметил посол.

"В Глазго нами была представлена Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, - констатировал Антонов. - Мы презентовали планы достижения углеродной "нейтральности" до 2060 года. Продвигали идеи зачета поглощающей возможности лесного сектора. Российская делегация настаивала на освобождении климатических проектов и их международного финансирования от санкций и других ограничений".