США затягивают продление виз почти 60 сотрудникам российских диппредставительств

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Американская сторона затягивает продление виз почти 60 сотрудникам посольства и генконсульств России в США, еще около 40 работников ожидают получения разрешений на въезд в Москве. Об этом рассказал журналистам в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Проблем у наших заграничных учреждений предостаточно. В посольстве и генконсульствах России в США остаются почти 60 сотрудников, <...> которым американская сторона затягивает продление виз", - сказал он, уточнив, что с учетом членов семей упомянутых сотрудников речь идет о 155 людях. "Около 40 работников ожидают получения разрешений на въезд в Москве, многие из которых находятся на "листе ожидания" более одного года. Сталкиваемся с попранием семейных ценностей, когда у отдельных членов семей дипломатов есть визы, у других - нет", - продолжил глава российской дипмиссии.

Как подчеркнул Антонов, сотрудникам российских диппредставительств также "затягивают оформление аккредитационных документов, есть проблемы с регистрацией служебного автотранспорта", кроме того, так и не возвращена захваченная дипсобственность России.

По мнению посла, "американская сторона преднамеренно выставляет себя в роли жертвы визовых ограничений со стороны России". "За этими вбросами просматривается намерение возложить всю ответственность за консульско-визовые сложности на Москву, что не соответствует действительности. Это, в частности, касается и недавнего призыва американских законодателей о необходимости высылки 300 российских дипломатов. Подобные инициативы демонстрируют невежество их авторов, поскольку такого количества работников в посольстве и генконсульствах РФ в США нет. По сути, это означало бы полное закрытие всех двусторонних загранучреждений России в Соединенных Штатах", - сказал Антонов.

Призыв к нормальной работе

Российская сторона призывает Соединенные Штаты вернуться к нормальной работе в визовой сфере, Москву огорчает положение, при котором российские граждане вынуждены летать в другие страны, чтобы подать заявку на американскую визу.

Антонов отметил, что приостановка США работы своих генконсульств во Владивостоке и Екатеринбурге и прекращение приема заявлений на выдачу виз в консульском отделе дипмиссии в Москве привели в настоящий момент к тому, что многие россияне "вынуждены теперь летать в другие страны, чтобы подать заявки на визы в находящихся там консульских учреждениях США".

"Нас, конечно же, огорчает такое положение дел. На встречах с представителями Госдепартамента призываем коллег вернуться к нормальной консульско-визовой работе. Призываем быстрее сделать это для активизации деловых, культурных, научных, спортивных, просто семейных и дружественных связей", - подчеркнул Антонов.

"Создается впечатление, что в Вашингтоне вообще против того, чтобы россияне ездили в США. Словно боятся правдивой информации о России, которую они с собой привезут, не хотят, чтобы она доходила до американцев", - добавил российский дипломат.

Антонов при этом отметил, что российские загранучреждения в США, "несмотря на все известные сложности", продолжают полноценно вести работу в визовой сфере, так что у самих американцев проблем с получением российских виз нет.

Визовые вопросы на консультациях в Вене

По словам посла, представители России и США на консультациях в Вене обсудили весь комплекс вопросов функционирования диппредставительств, в том числе визовые вопросы и проблемы захваченной дипсобственности.