Захарова: переписка Лаврова по "нормандскому формату" ломает версии о саботаже России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Опубликованная накануне дипломатическая переписка министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом относительно "нормандской" встречи министров наглядно демонстрирует несостоятельность утверждений западных партнеров о неконструктивной позиции РФ в этом вопросе и пресекает возможность подобных голословных заявлений в будущем. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" дипломат указала, что "Москва оперативно реагировала на запросы партнеров из Берлина и Парижа", инициировала многочисленные предложения, по которым "стоило бы пойти".

"Почему и на каком основании в публичном пространстве рассказывали совершенно иное, мы с вами ответ знаем, мы неоднократно об этом говорили: для того чтобы создавать ощущение некооперабельности, недоговороспособности и, самое главное, чтобы возложить вину и ответственность за невыполнение минских договоренностей именно на Москву, выгородить Киев, дать возможность киевскому режиму вот за этой ширмой творить все, что пожелает", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, для того, чтобы у широкой общественности, международного сообщества и у самих граждан Украины, которым "все это выдавалось за чистую монету", не оставалось "никаких сомнений", и был опубликован соответствующий блок материалов. "Эти материалы содержат не просто дипломатическую переписку с переподтверждением уважения той или иной стороне, а детально конкретные предложения по наполнению переговорного процесса в "нормандском формате" конкретикой, чтобы не просто встречались, не просто перед камерами улыбались, а затем разъезжались по столицам и делали противоположные и противоречащие друг другу заявления, а чтобы был практический результат, который привел бы к неким эффективным шагам", - отметила Захарова.

"Более рассказывать о том, что Россия занимала неконструктивную позицию, ничего не предлагала и только все блокировала, будет невозможно", - резюмировала дипломат.