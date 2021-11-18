Посол РФ в Кабуле сообщил, что в контактах с талибами Россия учитывает санкции ООН

Дмитрий Жирнов отметил, что о политическом сотрудничестве с новыми властями Афганистана пока речи нет

КАБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ совместно с афганским МИД решает весь комплекс стоящих перед дипмиссией задач, при этом российская сторона в полной мере учитывает действующие в отношении движения "Талибан" (запрещено в РФ) санкции ООН. Об этом заявил в четверг журналистам посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

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"С афганским МИД мы решаем весь комплекс стоящих перед посольством задач, в том числе связанных с защитой интересов российских граждан в Афганистане. Разумеется, мы в полной мере учитываем действующие в отношении талибов санкции ООН", - сказал он, добавив, что о политическом сотрудничестве с новыми властями Афганистана пока речи нет. Новым властям Афганистана стало сложнее бороться с ИГ из-за блокировки Вашингтоном зарубежных активов страны. "Когда США заблокировали финансовые активы Афганистана, банковская система страны перестала работать из-за западных санкций. Это больно ударило по антитеррористическому потенциалу новых афганских властей. Им стало сложнее бороться с ИГ, в Афганистане снова начались теракты, которых не было полтора месяца после того, как талибы взяли власть в августе", - сказал дипломат. Гуманитарная ситуация Гуманитарная ситуация в Афганистане плохая, на страну наступает голод, заявил Жирнов. "К сожалению, ситуация плохая. На Афганистан наступает голод. Социально-экономические сложности усиливаются, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Спасибо за это талибы должны сказать США, которые заморозили принадлежащие Афганистану деньги".

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