Посол РФ в Кабуле сообщил, что в контактах с талибами Россия учитывает санкции ООН

КАБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ совместно с афганским МИД решает весь комплекс стоящих перед дипмиссией задач, при этом российская сторона в полной мере учитывает действующие в отношении движения "Талибан" (запрещено в РФ) санкции ООН. Об этом заявил в четверг журналистам посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"С афганским МИД мы решаем весь комплекс стоящих перед посольством задач, в том числе связанных с защитой интересов российских граждан в Афганистане. Разумеется, мы в полной мере учитываем действующие в отношении талибов санкции ООН", - сказал он, добавив, что о политическом сотрудничестве с новыми властями Афганистана пока речи нет.
Новым властям Афганистана стало сложнее бороться с ИГ из-за блокировки Вашингтоном зарубежных активов страны.
"Когда США заблокировали финансовые активы Афганистана, банковская система страны перестала работать из-за западных санкций. Это больно ударило по антитеррористическому потенциалу новых афганских властей. Им стало сложнее бороться с ИГ, в Афганистане снова начались теракты, которых не было полтора месяца после того, как талибы взяли власть в августе", - сказал дипломат.
Гуманитарная ситуация
Гуманитарная ситуация в Афганистане плохая, на страну наступает голод, заявил Жирнов. "К сожалению, ситуация плохая. На Афганистан наступает голод. Социально-экономические сложности усиливаются, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Спасибо за это талибы должны сказать США, которые заморозили принадлежащие Афганистану деньги".
Жирнов отметил, что в соответствии с поручением президента РФ министерство обороны приступило к доставке гуманитарной помощи, которую МЧС России формирует для народа Афганистана. "Общий ее объем свыше 100 тонн. 18 ноября военно-транспортной авиацией в Кабул доставлено 36 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. В ближайшее время для доставки гуманитарных грузов, в том числе медикаментов, планируются еще две партии спецбортов министерства обороны", - сказал посол России.
Дипломат также сообщил, что в Афганистане находится несколько сот россиян. "Те из них, кто захотел выехать в Россию, сегодня будут вывезены обратными спецбортами министерства обороны, которыми была доставлена гуманитарная помощь", - добавил он.
Международная поддержка
Решить проблемы Афганистана без поддержки международного сообщества невозможно, заявил Жирнов. "Талибы заявили, что хотят сотрудничать с мировым сообществом: в приоритете у них Россия, Китай и Пакистан. Сейчас делаем упор на необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы в Афганистане, - сказал он. - Следующий этап - мобилизовать международных доноров с задачей экономического восстановления страны. Без этого справиться с такими афганскими проблемами, как беженцы, терроризм, наркотики, невозможно".
18 ноября по поручению президента РФ Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания по организации эвакуации самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана более 380 граждан Российской Федерации, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении) Украины и Афганистана. По указанию министра обороны РФ для осуществления вывоза создана авиационная группировка из 3-х самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский. На каждом российском самолете для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.
25 августа самолетами военно-транспортной авиации из Афганистана было эвакуировано около 400 граждан РФ, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана) и Узбекистана.
Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что три самолета военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России по поручению президента РФ вылетели с аэродрома Чкаловский для эвакуации из Афганистана более 380 человек.