Лавров и глава МИД Казахстана обсудили двустороннее взаимодействие и предстоящие контакты

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди обсудили в четверг по телефону двустороннее взаимодействие в развитие договоренностей, достигнутых ранее на высшем и высоком уровне, и график предстоящих контактов.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ключевым аспектам двустороннего взаимодействия в развитие договоренностей, достигнутых по итогам недавних переговоров на высшем и высоком уровнях, обсудили график предстоящих двусторонних контактов и подготовку к отмечаемому в 2022 году 30-летию установления дипломатических отношений. Министры с удовлетворением констатировали поступательное развитие многогранного российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.