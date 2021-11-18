Путин и президент Узбекистана обсудят на встрече в Москве ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв обсудят на встрече в Москве в пятницу, 19 ноября, ситуацию в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Предполагается обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, а также актуальную международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля добавили, что "к подписанию подготовлен весомый пакет двусторонних документов", и напомнили, что 16-18 ноября были проведены Форум межрегионального сотрудничества, Российско-узбекский образовательный форум и Российско-узбекский медиафорум.

Ранее о готовящейся встрече лидеров ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.