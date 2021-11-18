В Москве считают, что Россия защитила в Глазго свои интересы по лесу и мирному атому

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Результаты завершившейся 26-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата оказались для России более благоприятными, чем ожидалось, стране удалось защитить свои интересы в лесной и атомной отраслях. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев на дискуссии в клубе "Валдай".

"Я считаю, что результаты [конференции] для нас даже более благополучные, чем мы ожидали. Мы, безусловно, защитили свои интересы в лесном секторе. Но это тоже, чтобы все понимали, не просто работа одного КОПа (конференции сторон), мы к этому готовились. У меня был ряд встреч и консультаций по вопросам лесного сектора еще задолго до Глазго. Мы общались со своими коллегами и в Вене, и в Мадриде, и в Лондоне <...> На месте я сразу наши претензии, наши пожелания высказал: надо отдать должное, в данном случае британцы услышали, и мы вели такой диалог - изначально, как говорится, договаривались на берегу", - сказал Эдельгериев.

По его словам, лесные проекты были для российской делегации в приоритете, но это была программа-минимум. Вторым не менее значимым вопросом для России был мирный атом.

"Я считаю, что мы это прошли плавно, у нас была определенная стратегия в области мирного атома. И как мы планировали, оно так в принципе и сработало", - добавил спецпредставитель.