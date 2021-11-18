Песков заявил, что Россия не ведет никаких гибридных войн

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Москва не ведет никаких гибридных войн, Европе стоит перестать считать Россию виновницей всех бед. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких гибридных войн Россия не ведет, мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и, наоборот, обратились к первоисточникам тех проблем, которые сейчас душат Европу", - сказал представитель Кремля. При этом Песков не стал называть эти первоисточники.

Он также призвал не воспринимать всерьез публикации в британской прессе на эту тему.

"В Великобритании в последнее время много истеричных публикаций. Даже в целом, к сожалению, журналисты не столь как обычно привержены трезвости в освещении событий, в том числе в Центральной и Восточной Европе. Поэтому нужно так к ним и относиться", - заключил пресс-секретарь российского лидера.