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Песков рассказал о темах переговоров Патрушева и Салливана

Секретарь Совета безопасности России и помощник президента США по национальной безопасности обсуждали тему Украины и миграционный кризис

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсуждали по телефону тему Украины и ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и ЕС. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, Патрушев и Салливан говорили в продолжение тех пониманий, которые были достигнуты в Женеве, на женевском саммите [президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в июне]. Произошла сверка часов по тем направлениям диалога, который идет. Это стратстабильность и кибербезопасность", - сказал Песков.

"Обменялись мнениями по актуальным вопросам, там фигурировала и Украина, и ситуация с беженцами на белорусско-польской границе", - продолжил представитель Кремля.

По словам Пескова, разговор Патрушева и Салливана прошел в том числе "в рамках подготовки ожидаемого контакта на высшем уровне". "Пока конкретных прикидок, согласованных по точным датам, нет. Когда они появятся, мы будем вас вместе с американскими собеседниками информировать", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков говорил журналистам, что конкретных договоренностей по поводу общения Путина и Байдена пока нет, но "все возможно".

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСалливан, Джейк
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