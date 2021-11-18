Песков объяснил необходимость эвакуации россиян из Афганистана

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россияне и граждане ряда других стран эвакуированы из Афганистана по поручению президента РФ Владимира Путина в связи со сложившейся в стране обстановкой. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Там не только граждане России, но и граждане некоторых стран ОДКБ и из других стран. Это эвакуация тех граждан, которые [там] проживали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учетом того, что там крайне и крайне беспокойно", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.