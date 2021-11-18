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Песков объяснил необходимость эвакуации россиян из Афганистана

Она связана с беспокойной ситуацией в стране
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россияне и граждане ряда других стран эвакуированы из Афганистана по поручению президента РФ Владимира Путина в связи со сложившейся в стране обстановкой. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Там не только граждане России, но и граждане некоторых стран ОДКБ и из других стран. Это эвакуация тех граждан, которые [там] проживали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учетом того, что там крайне и крайне беспокойно", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Теги
АфганистанРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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