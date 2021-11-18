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Путин проведет совещание по социальным вопросам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что примерно в 15:00 18 ноября глава государства приедет в МИД на расширенное заседание коллегии

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по социальным вопросам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что примерно в 15:00 Путин приедет в Министерство иностранных дел России на расширенное заседание коллегии. "Будет объемное выступление президента в открытой части", - сказал пресс-секретарь, напомнив, что именно глава государства по конституции определяет внешнюю политику.

"Конечно, в текущем периоде, полном кризисных ситуаций, турбуленций, роль МИД существенно возросла и, действительно, представляет особую важность. Именно об этом сегодня пойдет речь на расширенном заседании коллегии", - сказал Песков.

По его словам, затем Путин вернется в Кремль, где проведет "ряд рабочих встреч". "Но будет также важное совещание по социальным вопросам", - сообщил пресс-секретарь.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Песков сообщил о подготовке визита Путина в Индию
Пресс-секретарь президента отметил, что точные даты будут объявлены позднее
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