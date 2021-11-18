Мособлдума согласовала назначение Филимонова на пост зампреда правительства Подмосковья

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг согласовали назначение Георгия Филимонова на должность зампреда правительства Московской области.

"В соответствии с законодательством Московской области 15 ноября губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев внес на согласование в Московскую областную думу кандидатуру Филимонова Георгия Юрьевича для назначения на должность заместителя председателя правительства Московской области", - сказал в ходе заседания постоянный представитель губернатора в Мособлдуме Александр Горбылев.

Он рассказал, что Филимонов окончил РУДН, является доктором политических наук. Около 10 лет работал в администрации президента РФ, в последние годы занимал руководящие должности в Управлении президента РФ по внутренней политике. В Московской области на посту зампреда будет курировать вопросы сельского и лесного хозяйства.

"Готов применить лучшие практики, свой опыт, наработки, полученные на предыдущих местах деятельности - это и внешнеэкономическая сфера, и работа с инвесторами, и внутриполитические аспекты и международные отношения, но в данном случае, конечно, в плане руководство подведомственными учреждениями - это Министерство сельского хозяйства и Комитет лесного хозяйства", - сказал Филимонов.

Как отметил в ходе заседания председатель облдумы Игорь Брынцалов, решение было принято единогласно.