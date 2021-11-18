Федеральную программу по климату до 2030 года могут принять до конца года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Федеральную научно-техническую программу (ФНТП) по климату и экологическому развитию до 2030 года могут принять до конца года. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев на дискуссии в клубе "Валдай".

"Мы на стадии завершения, проект ФНТП находится в правительстве, и, думаю, он до конца года будет принят. По крайней мере, источник финансирования уже определен", - сказал Эдельгериев.

Финансирование федеральной научно-технической программы РФ по климату и экологическому развитию до 2030 года может составить почти 34 млрд рублей. Одно из ее важнейших направлений - создать эффективную систему мониторинга прогнозирования климатических изменений.

Инициатива по снижению выбросов метана

Эдельгериев отметил, что Россия может присоединиться как наблюдатель к глобальной инициативе США и Евросоюза по снижению выбросов метана на 30% к 2030 году.

"Настораживает в том числе и то, что в этом соглашении нет абсолютных цифр и есть только намерения. Но мы, как страна, далеко не дистанцировались от этой идеи. Я Керри [спецпредставителю президента США по климату] предложил рассмотреть такую опцию, как страна-наблюдатель в этой инициативе. И мы сейчас рассматриваем такой вопрос, и наш дальнейший раунд переговоров будет вокруг этого сосредоточен - как можно предусмотреть такую опцию, как страна-наблюдатель. Без каких-либо обязательств, потому что нам нужно понять, что там будет происходить", - сказал Эдельгериев.

По его словам, условия инициативы заманчивые - дополнительных обязательств не будет, требуется только отчетность. Однако Россия пока не понимает детали соглашения, как оно будет организовано.

"Наша стратегия углеродной нейтральности и заявление президента об углеродной нейтральности не позднее 2060 года уже включает метан, потому что наши расчеты ведутся там в СО2-эквиваленте, то есть метан уже в этой стратегии предусмотрен. Если мы сейчас вступим в эту инициативу, получится, что у нас будут дополнительные обязательства", - добавил спецпредставитель.

В ходе завершившейся в Глазго 26-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата более 100 стран присоединились к глобальной инициативе США и ЕС по снижению выбросов метана на 30% к 2030 году. При этом Россия, Китай и Индия не присоединились к инициативе.