Мишустин пообещал помочь Киргизии с проведением парламентских выборов

ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал оказать содействие при проведении парламентских выборов в Киргизии. Об этом речь зашла в ходе двусторонней встречей с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым.

"На 28 ноября в Киргизии назначены парламентские выборы, и здесь мы всячески будем содействовать, помогать организовать избирательные участки для голосования киргизских граждан, которые находятся в Российской Федерации", - заверил Мишустин.

Он подчеркнул, как важно, чтобы весь избирательный процесс прошел в соответствии с конституционными нормами и способствовал укреплению государственных институтов Киргизии, помог сохранить мир и стабильность в республике.