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Мишустин пообещал помочь Киргизии с проведением парламентских выборов

По словам премьер-министра России, важно, чтобы весь избирательный процесс прошел в соответствии с конституционными нормами

ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал оказать содействие при проведении парламентских выборов в Киргизии. Об этом речь зашла в ходе двусторонней встречей с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым.

"На 28 ноября в Киргизии назначены парламентские выборы, и здесь мы всячески будем содействовать, помогать организовать избирательные участки для голосования киргизских граждан, которые находятся в Российской Федерации", - заверил Мишустин.

Он подчеркнул, как важно, чтобы весь избирательный процесс прошел в соответствии с конституционными нормами и способствовал укреплению государственных институтов Киргизии, помог сохранить мир и стабильность в республике.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКиргизияРоссияЖапаров, Акылбек Усенбекович
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