Матвиенко отметила динамично развивающееся стратегическое сотрудничество РФ с Египтом

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российско-египетское стратегическое сотрудничество носит взаимовыгодный, прагматичный, особый характер. Об этом заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Сената Египта Абдель Вахабом Абдель Разеком.

"С удовлетворением отмечаем, что российско-египетское стратегическое сотрудничество продолжает динамично развиваться по всему спектру направлений. Наши отношения не просто взаимовыгодные, прагматичные, они особые по своему характеру. Это и многолетний опыт плодотворной совместной работы, это опора на принципы дружбы, доверия, взаимного уважения, учета интересов друг друга и исторической дружбы наших народов", - сказала спикер Совфеда.

Она отметила поддерживаемый президентами двух стран постоянный политический диалог и интенсивный характер взаимодействия между министерствами и ведомствами России и Египта. Матвиенко поблагодарила главу Сената Египта за то, что он приехал в Россию, несмотря на пандемию. По мнению спикера Совфеда, это говорит об особом характере российско-египетских отношений.

"Египет - крупнейшая на Ближнем Востоке страна, которая всегда была и остается стратегическим партнером России как в двусторонних отношениях, так и в региональных и международных делах", - подчеркнула председатель верхней палаты российского парламента.

"Я знаю, уважаемый господин председатель, что это первый ваш визит в Москву. Мы подготовили для вас достаточно насыщенную программу. Уверена, что вы сможете познакомиться со столицей России, с ее историческими и культурными достопримечательностями. И, надеюсь, что нынешняя морозная погода компенсируется теплотой нашего гостеприимства, которое вы, я надеюсь, ощутите в российской столице", - добавила Матвиенко.