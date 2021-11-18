Грызлов: указ Путина по Донбассу - это ответ на неисполнение Киевом минских соглашений

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Указ президента России Владимира Путина о поддержке населения неподконтрольной Киеву части Донбасса - это сугубо гуманитарный ответ на неисполнение Украиной минских соглашений. Об этом заявил в четверг журналистам полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

"Указ президента России Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" способствует преодолению агрессивной экономической и гуманитарной блокады Донбасса, а также стабилизации социально-экономического положения в регионе", - подчеркнул Грызлов. "Это сугубо гуманитарный ответ на неисполнение Киевом минских соглашений, на существующую с 2017 года экономическую и транспортную блокаду Донецкой и Луганской областей, освобождение жителей региона от экономической удавки, созданной киевскими властями", - подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.

Он также сообщил, что Открытие доступа товаров Донецкой и Луганской народных республик на рынок Российской Федерации приведет к подъему экономики в этих республиках. "Упрощение таможенных процедур должно привести к увеличению загрузки предприятий Донбасса и сохранению рабочих мест, улучшению социально-экономического положения жителей. Это удешевление товаров, увеличение товарооборота и как результат - резкое повышение покупательной способности населения Донбасса", - сказал он.

Действия Киева в Донбассе подпадают под Конвенцию ООН о геноциде, заявил Грызлов. "Указ президента России ("Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" - прим. ТАСС) является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под конвенцию ООН о предотвращении проявлений геноцида", - сказал он.