Лавров обсудит с председателем ОБСЕ урегулирование ситуации в Карабахе и Приднестровье

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде 19 ноября в Москве обсудит помощь организации в урегулировании ситуации в Карабахе и Приднестровье.

"Предполагается затронуть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов в Нагорном Карабахе и Приднестровье, а также посредничество организации в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Рассмотреть ее возможную роль в содействии государствам Центральной Азии, испытывающим последствия кризиса в Афганистане, который с 2003 года имеет официальный статус азиатского партнера ОБСЕ по сотрудничеству", - говорится в распространенным в четверг сообщении российского дипведомства.

Кроме этого, стороны намерены рассмотреть текущее положение дел в сфере европейской безопасности и пути "оживления режима контроля над обычными вооружениями в Европе".

Обострение в районе Нагорного Карабаха произошло в конце сентября 2020 года, но было остановлено 9 ноября при активном посредничестве РФ. 16 ноября 2021 года уже на другом участке границы Армении и Азербайджана развернулись интенсивные бои. Ереван заявил о вторжении азербайджанских сил, в Баку обвинили армянскую сторону в провокациях и обстреле позиций армии Азербайджана.

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры поочередно со своими коллегами из Армении и Азербайджана. После этого стороны приняли меры по стабилизации обстановки на границе, ситуация нормализовалась.