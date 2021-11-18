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Конференция по таджикско-российскому сотрудничеству состоится 30 ноября в Бохтаре

Российскую делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук

ДУШАНБЕ, 18 ноября. /ТАСС/. Проведение Восьмой конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана запланировано на 30 ноября в Бохтаре Хатлонской области республики. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили в Торговом представительстве РФ в Таджикистане.

"Восьмая конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана состоится 30 ноября в Бохтаре", - сказали в торгпредстве.

Как отметили в представительстве, на конференции будут обсуждаться вопросы экономического взаимодействия двух стран в сельскохозяйственной сфере. Для участия в работе конференции ожидается визит российской делегации во главе с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.

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