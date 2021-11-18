Путин поздравил президента Латвии с Днем независимости республики

РИГА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил в четверг президента Латвии Эгилса Левитса с национальным праздником - Днем провозглашения Латвийской Республики. Об этом сообщило посольство РФ в балтийской республике.

"Примите поздравления по случаю национального праздника - Дня провозглашения Латвийской Республики. Желаю вам и всем жителям многонациональной Латвии счастья, благополучия и успехов", - говорится в поздравительной телеграмме российского президента, опубликованной на сайте посольства РФ в Латвии.

В стране в четверг отмечается 103-я годовщина провозглашения Латвийской Республики. В связи с эпидемиологической ситуацией публичных торжественных мероприятий в честь основания государства не проводится.