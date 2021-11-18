Путин предложил провести саммит постоянных членов СБ ООН

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия будет отстаивать принципы суверенитета и равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на расширенном заседании коллегии МИД. Он предложил провести саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН, несущих "особую ответственность за поддержание международного мира".

"Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций Россия намерена и далее твердо отстаивать зафиксированные в Уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров и, конечно, ключевую роль ООН в решении международных проблем", - сказал Путин.

"В русле такого принципиального подхода идет наше предложение о проведении саммита государств - постоянных членов Совета Безопасности, несущих особую ответственность за поддержание международного мира и стабильности", - продолжил президент.

В январе прошлого года Путин, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил созвать саммит пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция). В апреле в послании Федеральному собранию российский лидер выразил надежду на то, что личную встречу глав государств "ядерной пятерки" удастся провести, как только позволят эпидемиологические условия.

Внешняя политика РФ

По его словам, внешняя политика России должна и впредь служить обеспечению благоприятных условий развития страны и ее безопасности. "Главное, наша внешняя политика и впредь должна служить обеспечению максимально благоприятных, безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровня жизни наших людей", - сказал Путин.

"Исходя из этого, Россия привержена развитию партнерских, взаимовыгодных, конструктивных отношений со всеми странами и региональными объединениями. Будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам. В их числе, к сожалению, до сих пор остаются терроризм и трансграничная преступность, распространение оружия массового поражения, бедность, неравенство, изменение климата и деградация окружающей среды", - продолжил президент.

Он приветствовал всех участников расширенного заседания коллегии МИД и напомнил, что на повестку дня вынесен вопрос о реализации внешнеполитического курса России и приоритетных задачах на перспективу, в том числе с учетом принятых поправок к конституции, "имеющих проекцию на внешнюю политику тоже".

"Важно, что в нашем Основном законе теперь закреплены такие фундаментальные установки и ценности, как верность Отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре, традициям наших предков, то есть все то, что сплачивает наш народ вокруг общих идеалов, определяет вектор развития суверенного, самостоятельного, миролюбивого российского государства, деятельного члена мирового сообщества", - перечислил Путин.

Он добавил, что конкретные направления внешнеполитической, дипломатической работы планируется зафиксировать и в готовящейся новой редакции концепции внешней политики. "Этот документ - наряду с утвержденной летом стратегией национальной безопасности - по сути будет являться дорожной картой для МИД и других министерств и ведомств", - заключил президент.