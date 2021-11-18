Путин призвал дипломатов повышать внимание к соотечественникам за рубежом

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российским дипломатам необходимо повышать внимание к живущим за рубежом соотечественникам, а также к сохранению общероссийской культурной идентичности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России.

"В числе других первоочередных задач, стоящих перед дипломатической службой, отмечу необходимость повышения внимания к укреплению связей с проживающими за рубежом соотечественниками, защите их интересов и сохранения общероссийской культурной идентичности, а также к вопросам упрощения процедур приема соотечественников в российское гражданство", - сказал Путин.

Президент отметил, что вопрос находится на стыке нескольких министерств и ведомств. "Но и МИД тоже должен этим заниматься", - подчеркнул глава государства.

"В целом следовало бы наметить наиболее оптимальные пути реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира. Безусловно, важно и дальше формировать атмосферу добрососедства, безопасности и сотрудничества на постсоветском пространстве", - заключил Путин.