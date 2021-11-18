Путин считает, что роль БРИКС в мире должна быть более весомой

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Роль БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в мире должна быть более весомой, считает президент РФ Владимир Путин.

"Роль БРИКС в международных делах должна быть более весомой и отвечать возрастающему потенциалу стран-участников", - заявил глава государства на расширенном заседании коллегии МИД в четверг.

Путин обратил внимание на то, что объединение БРИКС "охватывает свыше 40% населения мира и более четверти сухопутной территории планеты".

Он заверил, что РФ будет по-прежнему активно участвовать в развитии как БРИКС, так и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Следовало бы конкретными делами углублять партнерство в рамках Шанхайской организации сотрудничества. ШОС является одним из наиболее влиятельных центров многополярного мира, многополярной международной архитектуры, ощутимо способствует обеспечению стабильности и устойчивого социально-экономического роста в Евразийском регионе", - подчеркнул президент РФ. "В наших интересах добиваться того, чтобы государства - члены ШОС теснее координировали внешнеполитическую деятельность, прежде всего в ООН, а также на других международных площадках", - указал глава государства.