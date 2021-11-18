{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин считает, что роль БРИКС в мире должна быть более весомой

Она должна отвечать возрастающему потенциалу стран-участников, отметил президент России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Роль БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в мире должна быть более весомой, считает президент РФ Владимир Путин.

"Роль БРИКС в международных делах должна быть более весомой и отвечать возрастающему потенциалу стран-участников", - заявил глава государства на расширенном заседании коллегии МИД в четверг.

Путин обратил внимание на то, что объединение БРИКС "охватывает свыше 40% населения мира и более четверти сухопутной территории планеты".

Он заверил, что РФ будет по-прежнему активно участвовать в развитии как БРИКС, так и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Следовало бы конкретными делами углублять партнерство в рамках Шанхайской организации сотрудничества. ШОС является одним из наиболее влиятельных центров многополярного мира, многополярной международной архитектуры, ощутимо способствует обеспечению стабильности и устойчивого социально-экономического роста в Евразийском регионе", - подчеркнул президент РФ. "В наших интересах добиваться того, чтобы государства - члены ШОС теснее координировали внешнеполитическую деятельность, прежде всего в ООН, а также на других международных площадках", - указал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин заявил, что НАТО проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой в отношении РФ
При этом, по словам президента, альянс уже подает сигналы о том, что хотел бы сотрудничать с Москвой
Читать полностью