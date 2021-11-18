Путин заявил, что Запад обостряет ситуацию в Донбассе поставками Киеву оружия

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что поставки Западом летального оружия Украине обостряют ситуацию в Донбассе.

"Нужно учитывать, что западные партнеры обостряют ситуацию [на юго-востоке Украины] поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море - да и не только в Черном море, но и в других регионах, близких к нашим границам", - заявил глава государства на расширенном заседании коллегии МИД в четверг.

Президент России Владимир Путин также упрекнул страны Запада в потакании курсу Киева на демонтаж минских соглашений.

"Украина демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому комплексу мер, как и договоренности, достигнутые в нормандском формате, - указал глава государства. - На словах наши партнеры по нормандскому "квартету" - ФРГ, Франция - не оспаривают значение минских соглашений".

Он обратил внимание на то, что минские соглашения "приобрели формы международного права, принято соответствующее решение Совета Безопасности ООН". "Но на деле, к сожалению, [страны Запада] потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик", - подчеркнул российский лидер.

Президент констатировал, что кризис на Украине пока далек от завершения. "В числе наиболее острых, чувствительных, конечно, для нас - это внутриукраинский кризис. Пока он далек от завершения, к сожалению", - сказал глава государства.

Путин также выразил обеспокоенность растущим количеством конфликтов в мире. "К сожалению, количество [региональных] конфликтов, кризисных ситуаций в мире множится, требует все большего внимания и оперативного реагирования", - сказал глава государства.

"Традиционно наша дипломатия активно вовлечена в урегулирование региональных конфликтов", - указал Путин.