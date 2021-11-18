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Путин считает, что действия Запада в Черном море выходят за определенные рамки

Президент подчеркнул, что России не нужны конфликты на западных рубежах
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Действия западных стран в Черном море выходят за рамки, заявил президент России Владимир Путин.

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"Что касается Черного моря, то последнее вообще выходит за определенные рамки: на расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, они, как известно, несут очень серьезное оружие", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МИД в четверг.

РФ будет адекватно реагировать на военную активность НАТО у ее границ, заявил президент России. "НАТО инициативно сломало все механизмы диалога. На военную же активность натовцев по периметру российских границ мы, конечно, будем адекватно реагировать", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что России не нужны конфликты на западных рубежах. "Наши предупреждения [странам Запада] последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там все-таки возникло", - сказал он.

"Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт. Нам конфликты не нужны", - подчеркнул Путин.

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По мнению президента, Западные партнеры очень поверхностно относятся к российским предостережениям и словам о красных линиях. 

"Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу [действия в Черном море], говорим о красных линиях, но, конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразные и, как бы сказать помягче, очень поверхностно относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о красных линиях", - сказал глава государства.

Он отметил, что Россия должна добиваться от Запада серьезных гарантий своей безопасности. "Нужно обязательно уже ставить вопрос <...>. Сергей Викторович, надо ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных, долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении", - обратился глава государства к министру иностранных дел Сергею Лаврову на заседании коллегии МИД.

В целом, Путин обеспокоен растущим количеством конфликтов в мире. "К сожалению, количество [региональных] конфликтов, кризисных ситуаций в мире множится, требует все большего внимания и оперативного реагирования", - сказал глава государства.

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