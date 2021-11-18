Путин считает, что действия Запада в Черном море выходят за определенные рамки

"Что касается Черного моря, то последнее вообще выходит за определенные рамки: на расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, они, как известно, несут очень серьезное оружие", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МИД в четверг.

РФ будет адекватно реагировать на военную активность НАТО у ее границ, заявил президент России. "НАТО инициативно сломало все механизмы диалога. На военную же активность натовцев по периметру российских границ мы, конечно, будем адекватно реагировать", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что России не нужны конфликты на западных рубежах. "Наши предупреждения [странам Запада] последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там все-таки возникло", - сказал он.

"Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт. Нам конфликты не нужны", - подчеркнул Путин.