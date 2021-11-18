Путин раскритиковал Польшу за применение водометов и слезоточивого газа против мигрантов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России, раскритиковал действия польских силовиков на границе с Белоруссией в отношении мигрантов, в частности детей.

"Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя на границе. Все же вы видите, смотрите в интернете и по телевидению. Первое, что приходит в голову - детей жалко. Маленькие дети там, но нет - поливают водой, бросают гранаты со слезоточивым газом", - заявил он в четверг.

Путин также указал на то, что ночью вдоль границы летают вертолеты и включаются сирены. Президент добавил: "Я очень хорошо помню 2014 год, когда польское руководство, пытаясь остановить применение органами правопорядка [подобных средств] на Украине, президентом тогда был Виктор Янукович, говорило о невозможности применения таких средств к гражданскому населению. А сами что делают?".

По словам президента, страны Запада используют миграционный кризис для давления на Белоруссию и в качестве нового повода для напряженности.

"Нельзя не видеть, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск. И при этом [они] забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере", - сказал российский лидер.