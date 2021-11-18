Путин: события на границе Азербайджана и Армении говорят о неспокойной ситуации в регионе

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. События на армяно-азербайджанской границе свидетельствуют, что ситуация в регионе не успокоилась и требует участия российского миротворческого контингента как гаранта стабильности в регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России.

"Год назад при активных посреднических усилиях РФ был остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Однако недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась", - сказал он. "Для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения", - добавил Путин.

Глава государства отметил, что роль российской дипломатии возрастает в продолжении усилий в урегулировании спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией, в восстановлении экономических связей в Закавказье и разблокированию транспортных коридоров. "На мой взгляд, перспективы там неплохие. Все страны региона, включая Россию, заинтересованы в долгосрочном урегулировании этих проблем", - заключил президент России.

16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские ВС начали наступление вглубь территории республики. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за происходящее на Ереван, обвинив армянские ВС в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В тот же день президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. После этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе, и ситуация нормализовалась.