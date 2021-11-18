Путин: ситуация в Афганистане требует дополнительных мер безопасности на южных рубежах РФ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Положение дел в Афганистане диктует необходимость дополнительных мер обеспечения безопасности России на южных рубежах. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

"Серьезные задачи стоят на афганском направлении. Особенно после выхода американцев из этой страны", - сказал он. Путин подчеркнул, что, продолжая контакты с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ), следует активнее задействовать форматы московских консультаций и консультаций расширенной "тройки" с участием ключевых внешних игроков и соседей Афганистана в целях содействия установлению в стране гражданского мира и общественного порядка, нейтрализации террористических структур и наркопреступности.

"Происходящее в Афганистане диктует необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности России на южных рубежах, оказания содействия нашим союзникам - государствам Центральной Азии, которые видят в России гаранта стабильности в регионе. В таком ключе надо действовать и дальше, предпринимая меры для того, чтобы предотвратить неконтролируемые потоки беженцев, не допустить проникновение через нашу границу террористов и других преступных элементов", - добавил Путин.

По его словам, Россия будет и далее выступать в качестве беспристрастного посредника в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке.

"Россия всегда выступала и будет выступать далее в качестве беспристрастного посредника в урегулировании конфликтов и кризисов на Ближнем Востоке, всемерно способствовать стабилизации обстановки в этом регионе", - сказал он.

Путин указал, что при прямом участии России удалось побороть международный терроризм в Сирии, предотвратив распад этого государства. "Затем в рамках астанинского формата вместе с Турцией и Ираном запустить процесс межсирийского урегулирования под эгидой ООН", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что российская дипломатия должна и дальше способствовать нормализации отношений между Сирией и арабскими странами, ее скорейшему возвращению в Лигу арабских государств, а также привлечению международной помощи для улучшения гуманитарной ситуации в этой стране.

Кроме того, Путин обратил внимание, что содействие продвижению палестино-израильского урегулирования имеет "принципиальное значение для оздоровления ситуации на Ближнем Востоке".