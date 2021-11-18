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Путин заявил, что некоторые западные партнеры пытаются вбить клин между Москвой и Пекином

Россия и Китай продолжат расширять сотрудничество и координировать шаги на международной арене, подчеркнул президент

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Отдельные страны Запада стремятся вбить клин между Россией и Китаем, Москва и Пекин в ответ на это продолжат расширять сотрудничество и координировать шаги на международной арене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России.

По его словам, российско-китайские отношения "являются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке". "Разумеется, это не всем нравится. Некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином, мы это прекрасно видим и вместе с китайскими друзьями будем и далее реагировать на них расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, координировать шаги на международной арене", - указал президент.

Он подчеркнул, что двусторонние отношения достигли наивысшего уровня за всю историю и носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. "Мы будем и далее укреплять связи с нашими добрыми соседями и друзьями в Китайской Народной Республике", - отметил Путин.

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