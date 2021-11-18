Путин заявил, что НАТО проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой в отношении РФ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. НАТО проявляет по отношению к России подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно приближает свою военную инфраструктуру, но Москва будет адекватно реагировать на такую активность у российских границ, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России.

Обратив внимание на то, что возможности для сотрудничества с Европой сужаются, так как ЕС отталкивает Россию санкциями, он констатировал: "Аналогичная, если не более удручающая, ситуация складывается в отношениях с Североатлантическим альянсом, который проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам".

Путин отметил, что НАТО инициативно сломало все механизмы диалога. "На военную же активность натовцев по периметру российских границ мы, конечно, будем адекватно реагировать", - заверил глава российского государства.

Но главное, продолжил он, чтобы в Брюсселе поняли: снижение военно-политической напряженности отвечает не только российским интересам, но и интересам всей Европы, всего мира в целом.

"Взяли - на голом месте, без объяснения причин выслали дипломатов. А потом обижаются, что мы закрыли их миссию в России. Чего обижаться? Это их инициатива, они сделали [это] своими руками. И ищут виноватых потом, - напомнил российский лидер. - Ну не хотят с нами сотрудничать - не надо. Не очень-то и хотелось. Думаю, что они захотят".

По словам Путина, альянс уже подает сигналы о том, что хотел бы сотрудничать с Россией. "Но зачем высылали дипломатов? На голом месте, без всяких причин, просто так. Для них это что, спорт что ли какой-то?" - возмутился российский президент.