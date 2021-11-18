Путин считает нецивилизованным захват российской дипсобственности в США

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. США не хотят даже вести переговоры с Россией об изъятой в этой стране российской дипломатической собственности, хотя сложившаяся ситуация противоречит цивилизованным нормам. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

По его словам, нынешняя ситуация в дипломатических отношениях двух стран является последствием "провокационной линии американских властей, которые еще пять лет назад начали практиковать масштабные запреты и ограничения для российских дипломатов", а также изъяли российскую дипсобственность "в нарушение всех международных норм и правил".

"Грубо нарушили, просто забрали собственность и все. Где там Венская конвенция? И разговаривать не хотят даже на эту тему, странно даже как-то. Цивилизованный, вроде, казалось бы, мир, в котором мы живем. Нет. Не очень вроде бы", - отметил Путин.

Интересы, оценки и позиции РФ и США подчас кардинально расходятся, но Москва открыта к контактам, сказал Путин.