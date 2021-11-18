Лавров: Киев пытается изобразить "жертву агрессии РФ" через провокации в Черном море

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Эскалация ситуации в Черном море используется Киевом для изображения себя "жертвой российской агрессии", заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг по итогам расширенного заседания коллегии ведомства.

"Президент РФ Владимир Путин достаточно четко изложил наши оценки того, что происходит в районе Черного моря. Мы видим сознательные провокации, ситуацию, которую описывали не раз художники, кинематографисты и писатели, в частности, в фильме "Хвост виляет собакой", - отметил министр. - Все, что сейчас происходит, в значительной степени отражает желание киевского режима представить себя жертвой "российской агрессии", которую они то видят, то отрицают".

По словам Лаврова, в Киеве есть политики, включая президента Украины Владимира Зеленского, которые хотели бы "нагнетать страсти" и очень хотели бы "совершить какую-нибудь провокацию, чтобы Россия сорвалась". "В надежде, как я уже говорил, на принцип, озвученный еще Остапом Бендером: заграница нам поможет", - добавил глава российского МИД.

Министр также назвал "абсолютно безответственными" заявления министра обороны США Ллойда Остина, гарантировавшего членство Украины в НАТО, и заявления его коллеги министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, заявившего, что Великобритания будет строить военно-морские базы на Азовском море, а также направит в этот районе своих десантников - около 600 человек - защищать Украину якобы от российской агрессии.

"С одной стороны, это, вроде бы, серьезные люди, с другой стороны - смешно, а, с третьей стороны, - очень опасно, потому что, может быть, они это делают просто так, чтобы отвлечь от каких-то других проблем. Англичанам сейчас вообще нужно хорохориться где-то на международной арене, потому что они ушли из ЕС, не могут освоиться с новым своим положением и вот провозгласили свою концепцию "Глобальная Британия". Надо самоутверждаться, я понимаю, но это все выглядит одновременно смешно и провокационно", - отметил глава МИД РФ.

"Эти серьезные люди не могут не понимать, что на Украине много людей на самых разных постах, которые только и ждут, когда Запад совершит такую провокацию, которая неизбежно повлечет наш ответ. Это должны очень четко понимать во всех западных столицах, особенно в Вашингтоне, потому что без Вашингтона там никто и слова не скажет и пальцем не пошевелит", - заключил Лавров.

О ситуации в Черном море

10 ноября Минобороны РФ сообщило, что корабли ВМС США прибыли для участия в проводимых объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональных учениях в Черноморском регионе. По данным Минобороны, там находились эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall l и штабной корабль Mount Whitney ВМС США. 15 ноября Mount Whitney отбыл в Средиземное море после завершения учений. По оценке МО РФ, подобные действия становятся дестабилизирующим фактором в регионе, одной из их целей является военное освоение территории Украины. Российские вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку, заверили в Минобороны.