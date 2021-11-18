Путин заявил, что России не нужны конфликты на западных рубежах

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Напряженное состояние стран Запада после серьезных предупреждений со стороны России должно сохраняться как можно дольше, чтобы избежать конфликтов, считает президент РФ Владимир Путин.

"Наши предупреждения (странам Запада) последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там все-таки возникло", - констатировал глава государства на расширенном заседании коллегии МИД РФ в четверг.

"Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт. Нам конфликты не нужны", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что на этом направлении необходимо добиваться долгосрочных гарантий обеспечения безопасности РФ. "Нужно обязательно уже ставить вопрос, Сергей Викторович, надо ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении, потому что так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может", - обратился президент к министру иностранных дел Сергею Лаврову.

"Понятно, и я вот вижу, несмотря на то, что маски надеты у многих, тем не менее по глазам видно, что возникают скептические улыбки по поводу того, можно ли рассчитывать и надеяться на серьезность возможных договоренностей по этому направлению, имея в виду, что мы все-таки имеем дело с, мягко говоря, не очень надежными партнерами: они легко отказываются от любых прежних договоренностей", - заметил глава государства.

"Тем не менее как бы сложно это ни было, работать над этим нужно, и я прошу вас это иметь в виду", - поручил Путин.