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Песков заявил, что контакты Путина и Байдена возможны до Нового года

Однако, по словам представителя Кремля, они могут состояться и позже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Контакты президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена возможны и до Нового года, но могут состояться и позже. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг в комментарии Первому каналу.

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"Конкретных сроков пока еще нет, нужно чуть-чуть набраться терпения. Действительно, был накануне разговор [секретаря Совбеза РФ Николая] Патрушева и [помощника президента США по национальной безопасности Джейка] Салливана, разговор состоялся для сверки часов по основным вопросам в духе Женевы (женевского саммита Путина и Байдена, прошедшего в июне - прим. ТАСС) и в контексте подготовки возможных контактов на высшем уровне", - сказал Песков.

"Когда будут контакты [Путина и Байдена] - пока понимания четкого нет. Нужно дождаться. Возможны ли они до Нового года? Да, возможны. Но, может быть, и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики двух президентов и какой именно формат они выберут", - продолжил представитель Кремля.

Ранее в ноябре Песков говорил журналистам, что конкретных договоренностей по поводу общения Путина и Байдена пока нет, но "все возможно".

Сам Путин, выступая в четверг на расширенном заседании коллегии МИД РФ, отметил, что июньский саммит РФ - США в Женеве "все-таки приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания, выправления отношений", и сейчас "важно, чтобы обе стороны последовательно развивали достигнутые договоренности".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джо
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