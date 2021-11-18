Патрушев считает, что сроки контактов РФ и США на высшем уровне не будут затягиваться

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассчитывает, что сроки новых контактов между Россией и США на высшем уровне не будут затягиваться.

"Темы будут согласованы. Контакты, думаю, не будут затягиваться", - ответил он в комментарии Первому каналу на вопрос о том, когда может состояться встреча президентов РФ и США - Владимира Путина и Джо Байдена - и какие темы могут быть на ней затронуты.

Накануне Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Как сообщала пресс-служба аппарата российского Совбеза, они договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами. Отмечалось, что переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.

16 июня в Женеве прошли переговоры Путина и Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.